日テレ新番組に和久田アナを起用有働由美子アナ（56歳）がMCを務める日テレの音楽番組『with MUSIC』（土曜22時〜）が3月いっぱいで終了する。4月から始まる新番組のキャスターとして内定しているのは、NHKを退社予定の和久田麻由子アナ（37歳）だ。転身が報じられていた和久田アナだが、意外にも民放各局の争奪戦は起きず、日テレの一本釣りだったという。「両局には『N・N（NHK・日テレ）ルート』と呼ばれる蜜月関係がある。共に