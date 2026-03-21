元火葬場・葬儀屋職員の下駄華緒さんが、1万人のご遺体を見送ってきた経験を元に原作をつとめた『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常』（漫画:蓮古田二郎）が、シリーズ累計23万部を超える大ヒット作となっている。3月19日には、最新刊となる『最期の火を灯す者 火葬場で働く僕の日常(5)』が発売された。その衝撃的な内容が、ネットを中心に話題沸騰中だ。一般人がほとんど知らないディープなその世界を、下駄さんに案内しても