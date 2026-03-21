「理系男子は理屈っぽいから嫌！」という女性もいますが、いつでも冷静で論理的な彼らの魅力に気付いた女性も増えてきた模様。では理系男子がその魅力を発揮する場所とはどこなのでしょうか？ということで今回は「理系男子が輝ける状況８パターン」を紹介します！【１】バーゲンセール理系男子とセールに行くと「これはかなりトクだね、これはそうでもないね」のように、どれを買ったらオトクなのかをすぐに計算してくれるのがい