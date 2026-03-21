ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、大人の色気でファンの心を射止めた。ツキは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】ツキ、ふわふわな胸元にドキッ…公開された写真には、ステージ裏でポーズを取るツキの姿が収められている。ブラックのコルセット風トップスにショートパンツを合わせたクールな衣装を纏い、普段の愛らしい表情とは一味違う、ミステリアスな大人の魅力を