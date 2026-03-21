日本人女性で初めて、ヒマラヤ8000m峰14座を全て登頂した看護師で登山家の渡邊直子。そんな彼女の初めての著書『エベレストは居酒屋です』より、日本人が知らない、ヒマラヤの魅力を公開！標高5300mのDJブース8000m峰に登るには、まず標高4000mを超えた地点に「ベースキャンプ」を設け、そこで暮らしながらじわじわと高所に体を慣らしていきます。皆さんはヒマラヤのベースキャンプと聞いてどんなイメージを思い浮かべますか？寒い