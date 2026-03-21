「昭和天皇単独インタビュー」の秘策編集者・記者稼業をしていると、とんでもないアイデアに出くわすことがあります。私の場合、皇室については2つのスクープのアイデアをもらいました。ひとつは、昭和天皇単独インタビューです。昭和天皇に単独インタビューしたのは、過去にはニューズウィークのバーナード・クリッシャー氏だけです。しかし、外国人記者を相手に、しかも戦勝国のメディア相手に本当の話しをなさるのか、疑問はあ