原因を取り除けば改善が期待できる認知症が存在する超高齢化社会に入った日本では、認知症の増加が深刻な社会問題となっている。厚労省の推計調査によれば、65歳以上の高齢者の認知症は'22年では約443万人だったのが、'25年には約472万人、'30年には約523万人、そして'40年には約584万人と年々増加していくとされている。'30年を迎える頃には、65歳以上の高齢者のうち7人に1人が認知症を発症すると見られ、もはや誰にとっても他人