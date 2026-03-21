約1分の勾留質問で164日間勾留、検事の作文で作られる供述調書、証拠改竄や捏造……。『おどろきの刑事司法“犯罪者”の作り方』（村木厚子 著）では、冤罪に巻き込まれた著者がみた驚愕の刑事司法の実態が明かされています。本記事では、〈取り調べで検事が放った「信じがたい言葉」…「真相の解明」を捨てた検察の驚きの内実〉に引き続き、検事の歪んだ価値観と強引な取調べの実態について詳しくみていきます。（※本記事は村