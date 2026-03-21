かつて、ミスコンテストや芸能オーディションは多くのスターを輩出する「芸能界の登竜門」として定着していた。しかし近年は、外見のみで評価を下すことに対する疑問の声が高まっており、開催自体を中止するミスコンも珍しくない。そんな中、たびたび賛否の対象となるのが"水着審査"だろう。水着審査の「継続派」「廃止派」それぞれの運営側の見解を聞いた。水着審査は努力と自己規律の証「継続派」であるミス・ユニバース・ジャ