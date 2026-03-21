中東で進む融和策「国を持たない民族」といわれるクルド族の新年の祭り「ネウロズ」が、3月20日、埼玉県川口市で開かれた。中東では現在、クルド人の融和策が進む。トルコでは反政府組織「クルド労働者党」が解散を決め、2月に和平プロセスを公表。シリアでも圧政のアサド政権崩壊後の暫定政権に、クルド人の「シリア民主軍」は統合された。クルド語は公用語として認められ、「ネウロズ」が祝日となった。クルド人が注目する米国の