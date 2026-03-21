女性アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の元メンバーで、女優の齊藤なぎさのピクニックショットが話題を呼んでいる。齊藤は２０日に自身のインスタグラムを更新。「友達と公園でピクニック！お団子食べた〜もう春だね」と書き出すと、ベージュのワントーンにニット帽で甘さを添えた、大人可愛いミニ丈ジャケットコーデを披露した。また、「最近お洋服を選ぶのが楽しくて毎日朝、何を着ていこうか考える時間が好きです！」と