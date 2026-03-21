来たる11月のアメリカ中間選挙を前に、ドナルド・トランプ大統領にとって、ガソリン価格の低位安定がもっとも重要な政策課題となっている。これが実現できなければ、下院で共和党が民主党に惨敗するだけでなく、上院で4議席以上を失い、上下院で過半数を守れず、残された任期中、政策を制約される公算がきわめて大きい。2月28日からはじまった米国とイスラエルによるイランへの大規模攻撃以降、世界の指標であるブレント原油価格は