ツマはどこへ消えたのか「お醤油を買いに行ってくる」と言って、夜10時に家を出ていくツマ。その場に居合わせながらも、「おっちょこちょいだなあ」などと言って、不信感も何も抱かずにベッドに戻り、すやすやと眠りについた夫。翌朝になっても戻ってこないことに少しずつ焦り出すが、相談した警察官も、結婚して家を出た息子も、誰も真剣に取り合わない。いったいツマはどこへ消えたのか。野原広子さんの最新作『うちのツマ知りま