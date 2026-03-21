18年前の2008年に、ダウン症のある娘が生まれたフリーアナウンサーの長谷部真奈見さんは、現実を受け入れることができず、「何もしたくない、誰にも会いたくない。私の人生、これで終わった」と自死を考えるほど思いつめた時期もあったという。「こんなにも娘が大好きで大切なのに、出産当時なかなか受け入れることができなかった自分を娘に許してもらいたい」――そんな思いから、長谷部さんが覚悟をもって過去の自分と向き合うこ