東京ミッドタウンにエアレース機を展示3月20〜22日、六本木の東京ミッドタウン・ガレリアB1アトリウムイベントスペースにおいて、『レクサス・パスファインダー・レーシング〜空と陸での挑戦』が開催されている。【画像】3月20〜22日、『レクサス・パスファインダー・レーシング〜空と陸での挑戦』東京ミッドタウンで開催中！全57枚こちらはレクサスと、空と陸の境界線を越えて共創活動を行っているエアレースチームである『レク