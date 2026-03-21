アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃をめぐり、トランプ大統領はイランとの停戦は「望んでいない」との考えを強調しました。アメリカトランプ大統領「（イランと）対話はできるが、停戦は望んでいない。相手を壊滅させている最中に停戦なんてするわけにはいかない」トランプ大統領は20日、イランへの攻撃をめぐり、このように述べた上で、「イランには海軍も空軍もなく、指導部はあらゆるレベルで壊滅している。停戦などす