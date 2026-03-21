ショートコースは通常のゴルフコースよりも距離が短いにもかかわらず、上達に役立つヒントがたくさん詰まっています。そんなショートコースの魅力や活用方法について、今野一哉がお伝えするレッスン。 今回はショートコースのメリット・デメリットがわかる！「攻めるラウンド」と「守るラウンド」について紹介します！ 「攻めラウンド」「守りラウンド」１周ごとに決めてプレー