イランが封鎖を宣言している石油輸送の要衝・ホルムズ海峡をめぐり、アメリカのトランプ大統領は日本などに対し、改めて航行の安全確保に協力するように求めました。アメリカトランプ大統領「ヨーロッパにはホルムズ海峡が必要だ。韓国、日本、中国、その他、多くの国も必要としている。彼らは多少なりとも関与せざるを得ない」トランプ大統領は20日、アメリカはホルムズ海峡を石油の輸送路として「必要としていない」と述べ、必