札幌市は２０３０年度にも、市営地下鉄南北線の車両に冷房を導入する方針を固めた。近年、札幌市内でも夏場の猛暑が深刻化し、市民から地下鉄車内の暑さを訴える声が上がっていたことから、導入を決めた。東西線と東豊線についても新年度以降、導入に向けて検討を始める。市交通局によると、市営地下鉄は全国で唯一、ゴムタイヤを使用している。傾斜に強く走行時の騒音を抑えるなどの利点があるが、積載できる重量に制限がある