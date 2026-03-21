長寿化のなか、資産寿命を延ばすことは、多くの人の課題です。そのようななか、退職金を「預けているだけではもったいない」という言葉に心が揺れる人は少なくありません。しかし、十分な知識がないまま不慣れな資産運用に踏み出した結果、老後資金を大きく減らしてしまうことも。ある男性のケースから、無理のない投資との向き合い方、そして大切な資産を守るための対策を考えていきます。銀行窓口での勧誘と「新NISA」への一括投