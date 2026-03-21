車のエアコン内気と外気はどちらが正解か？ユーザーの声から読み解く最適な設定自動車の空調設定である「内気循環」と「外気導入」について、それぞれの適切な使い分け方に悩む運転者は少なくありません。日本自動車連盟（JAF）が行った検証結果と、読者から寄せられた実際の使用体験や独自の工夫を交えながら、それぞれの設定が持つ特性と状況に応じた適切な選択方法について詳しく解説します。【画像】アツい！ これが「すぐ