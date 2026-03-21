お笑いトリオ・ネプチューンの名倉潤が１９日付で自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの渡辺満里奈とともに、子供２人の卒業を祝福した。「皆さまお久しぶりです♪今日は娘、中学卒業、息子、高校卒業のお祝いを家族でしました」と投稿。渡辺と子供２人の卒業を祝った家族写真や、ケーキの写真を公開。続けて「４月から、高校生、大学生になって、感慨深いものがあります。２人とも好きな事をやって、いろんな人と出会っ