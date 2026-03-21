お笑いコンビ・かまいたち山内健司が１７日付で自身のインスタグラムを更新。芸人仲間から飲み物を渡される様子が話題を呼んだ。「先日新大阪の新幹線ホームで僕を見た瞬間、おばちゃんが急にコンポタを買って渡してきましたありがとうございます『あっ、おはようございます』と言う暇もなくコンポタを渡してきました」と投稿。マスク姿のお笑いコンビ・阿佐ケ谷姉妹と新大阪駅でバッタリ。姉役の渡辺江里子からコーンポタ