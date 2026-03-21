俳優の成宮寛貴が１９日付で自身のインスタグラムを更新。ダンディーな自撮り写真を公開した。「これは、どこでしょう！」と周りの風景と自撮り写真を公開した。この写真を見たファンからは、中国の地名の入った看板や、ひらがなが混じった単語などから中華街、とりわけ横浜中華街を回答する声が多く集まったほか、「再びお髭！素敵！」「黒髪にお髭ありのビジュも素敵です」「イケメンすぎて周りの風景が目に入りません！！