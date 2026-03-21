俳優・田中要次が、きょう21日放送のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後6：58）に出演する。【写真】田中要次、服部緑地公園で乗馬メッセンジャー・黒田有と2人の“ゲストおっさん”が、個性豊かな大阪の街を散歩する街ブラロケ番組。今回は、田中、橋下徹と3人で豊中を訪れる。服部緑地公園を散歩中、近所で暮らす橋下は「僕、ここを“豊中の軽井沢”と呼んでるんです」と鼻高々の様子。対して、長野県出身の田中は「気安く