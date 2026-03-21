【モデルプレス＝2026/03/21】元日向坂46で女優の佐々木美玲と超特急の森次政裕が、4月16日にスタートするドラマ特区「あの夜、社長の子供を授かりました」（MBS：毎週木曜24時59分〜／テレビ神奈川：毎週木曜23時30分〜）でW主演を務める。【写真】超特急メンバー、高校文化祭で目撃した人気アイドル◆「あの夜、社長の子供を授かりました」ドラマ化決定平凡な人生だけど、私は幸せ―。そう思いながら、仕事もプライベートも献身