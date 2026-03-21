21日午前6時19分ごろ最大震度３の地震がありました。 震源は奄美大島近海で震源の深さは約60キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されています。 各地の震度は、 震度３が宇検村、瀬戸内町、 震度２が奄美市、大和村、鹿児島十島村、伊仙町、 震度１が龍郷町、喜界町、天城町、 です。 この地震による津波の心配はありません。 現在、「最大震度３以上の地震」を原稿にしています。