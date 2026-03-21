タンパク質は「3食に分けて」効率よく摂る タンパク質は、必要以上に摂取しても体内に蓄えておくことができません。そのため、1日の必要量を1回の食事でまとめて摂るのではなく、朝・昼・晩の3食に分けて摂ることが筋肉の合成やアルブミン値の維持につながりやすいこともわかっています。体重60㎏の人であれば、1日に必要なタンパク質量は60gが目安ですが、アルブミン値を上げたい場合は、この量より多めの約1.2倍の72gが