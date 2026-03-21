３連単的中戦術 軸馬・相手馬の狙い方 複勝率80％の①人気から１頭軸マルチで買うのが一番簡単。 しかも勝率が高いわけではないので高配当も見込める。逆に１着固定なら②人気から。 ①②人気の２頭軸マルチでも十分に通用する。問題は相手。 ＯＰ特別組、重賞組は重視できず、未勝利勝ちからの連対馬は３頭いるが、そのうち２頭が引退調教師。こちらも強調はできない。 中距離の１勝クラス好走・健闘馬