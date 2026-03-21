2005年に福岡市などで最大震度6弱を観測した福岡県西方沖地震から21年です。「帰宅困難者」について考えます。都市部で強い地震が発生し鉄道などの交通機関がストップした場合、多くの帰宅困難者が出ると想定されています。 福岡都市圏にある「警固（けご）断層帯」を震源とするマグニチュード7.2の地震が発生した場合、帰宅困難者は最大で3万8000人になると推計されています。福岡市では都市中心部の再開発事業、天神ビ