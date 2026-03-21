ＡＰ通信が今年の米大リーグ（ＭＬＢ）の注目点を２０日（日本時間２１日）、伝えた。ドジャースの３年連続世界一、ロボット審判の登場、レイズのトロピカーナフィールド再開などとともに、最大の焦点として今季末で切れる労働協約による労使間の労働争議による懸念を上げた。ドジャースが２６年ぶりのワールドシリーズ３連覇を目指すが、ＭＬＢは来年１年間試合が行われない可能性が潜んでいる。トニー・クラークは選手会会