独特の香りとスタミナ満点の栄養が魅力の「ニラ」。火通りが早いため、忙しい日の時短調理には欠かせない万能野菜です。今回は、5分で完成する絶品ニラ玉から、お酒が進む意外な和え物まで厳選してご紹介。パパッと作れて家族が喜ぶ、最強のスピードメニューが満載です。【材料少なめ】5分でプロの味！ 絶品ニラ玉副菜にもおつまみにも重宝する、王道のニラ玉レシピ。ニラはサッと強火で炒めるだけでOKなので、わずか5分で完成しま