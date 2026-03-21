ドジャース・大谷翔平とヤンキースのアーロン・ジャッジ、2人のMVPが並ぶ“ゴールド・ロゴマン”カードが216万ドル（約3億4002025年版トップス・クローム（金属のように光る高級仕様の野球カード）シリーズの「デュアルMVPゴールド・ロゴマンカード（ユニフォームに付いているロゴ部分をユニホームから切り取り、カードに埋め込んだもの）で、ジャッジと大谷の試合着用ユニフォームのパッチを使用し、世界に1枚（1―of―1）、