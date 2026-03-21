セブン‐イレブン・ジャパンでは、全国の店舗にて販売している人気の揚げ物をお得な価格で提供する「揚げ物日替わりスーパーセール」を、20日から行っている。【写真】おいしそう！ななチキなど「スーパーセール」対象商品1週目の20日〜22日の3日間は、人気の「ななチキ」「ザクチキ（魅惑のうま辛）」「揚げ鶏」を日替わりで102円引きの130円均一で発売。さらに、2週目の27日〜29日の3日間は「ささみ揚げ（梅しそ）」「アメリ