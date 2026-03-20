脳梗塞の原因は、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病に起因しています。そのため、予防のためには「バランスの良い食事」「適度な運動」「十分な睡眠」といった基本的な生活習慣が重要です。しかし、薬やサプリメントに頼るだけでは十分ではありません。日々の自己管理が肝心だという理由について「医療法人脳神経外科たかせクリニック」の高瀬先生が解説します。 編集部 脳梗塞の原因をあまり突き詰めなくてもいいと聞