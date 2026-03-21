ブンデスリーガ 25/26の第27節 ライプチヒとホッフェンハイムの試合が、3月21日04:30にレッドブル・アレーナにて行われた。 ライプチヒはブラジャン・グルーダ（MF）、ロムロ（FW）、ヤン・ディオマンデ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するホッフェンハイムはバズーマナ・トゥーレ（MF）、フィスニク・アスラニ（FW）、ティム・レンペール（FW）らが先