親の物忘れが増えた、同じ話を短い間隔で繰り返す、支払いのミスが続くなどの変化が重なると、家族は心配になることがあるでしょう。一方で、年齢による物忘れに加えて、ストレスや睡眠不足、薬の影響、感染症や脱水などの身体の不調でも、似た変化が表れることがあります。そこで大切なのは、何となく不安という感覚だけで抱え込まず、今までと違う点を具体的な出来事として整理し、生活の困りごとがどの場面で起きているかを確認