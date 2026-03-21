リーグ・アン 25/26の第27節 Rランスとアンジェの試合が、3月21日04:45にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。 Rランスはオドソンヌ・エドゥアール（FW）、フロリアン・ソトカ（FW）、フロリアン・トバン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンジェはランロワ・マシヌ（FW）、アミン・スバイ（MF）、ルイス・ムートン（MF）らが先発に名を連ねた。 13分に試合が