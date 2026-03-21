現地時間３月20日に開催されたプレミアリーグの第31節で、３位のマンチェスター・ユナイテッドが、10位のボーンマスと敵地で対戦した。３月31日に日本代表と親善試合を戦うイングランド代表に選出された２選手も先発出場。マグワイアは左CB、メイヌーがダブルボランチの一角に入った。そのユナイテッドは立ち上がりの５分にチャンスが訪れるも、ディアロのシュートは相手GKペトロビッチに阻まれる。その流れからカウンターで