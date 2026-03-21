画像：第2弾出演アーティスト 全20組 4月3日のテレビ朝日系『ミュージックステーション』は“DREAM LIVE”と題し、春の3時間30分スペシャルを放送。今回あらたに第2弾出演アーティスト20組が一挙解禁された。 ■TOKYO DREAM PARK開業記念！第2弾アーティスト20組を解禁 「夢中から、始まる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京・有明に開業する、複合型のエンターテインメント施設・TOKYO