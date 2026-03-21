●海外勢が10週ぶりに売り越す一方、個人は2週連続で買い越す 東証が19日に発表した3月第2週(9日～13日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米国・イスラエルとイランの軍事衝突を巡る先行き不安や原油高が嫌気され、日経平均株価が前週末比1801円安の5万3819円と2週連続で大幅安となったこの週は、海外投資家が10週ぶりに売り越した。売越額は4906億円だった。前の週は2377億円の買い越しだった。海外投資家は先物の