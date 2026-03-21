年末年始を盛り上げた、全国高校サッカー選手権大会。 その1か月後、もうひとつの選手権が繰り広げられました。 県代表として、全国に挑んだ特別支援学校サッカー部のキャプテンに密着しました。 【NIB news every. 2026年2月10日放送より】 ◆県代表として2年ぶり4度目の全国へ 諌早市多良見町にある「希望が丘高等特別支援学校」。 サッカー部には、1年生～3年生まで15人が所属し、日々