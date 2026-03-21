中国メディアの環球時報はこのほど、韓国・中央日報が「中国ブランドはかつて韓国の消費者に軽視されていたものの、今では韓国市場で足場を固めている」とする記事を掲載したことを伝えた。記事は中央日報のウェブサイトに13日掲載されたもので、そこではソウル麻浦区内のある化粧品店で若い客が中国ブランド「フラワーノーズ」（花知暁）の商品を取り囲んでいる光景が、「中国ブランドが韓国で安定した地位を得る、数多くある兆し