テレビ大阪『西川きよしの 明日行きたい！ 大阪・道の駅 春の激推しグルメSP』が、きょう21日午前11時30分から放送される。【写真】大阪の道の駅「いずみ山愛の里」…新卒1年目でシェフパティシエとなった渡邉さんが作る名物スイーツ大阪にある道の駅10ヶ所を完全網羅、人気のグルメなどを一挙に紹介する特番で、道の駅「能瀬（くりの郷）」の特設スタジオから届ける。道の駅「しらとりの郷・羽曳野」は、平日でも駐車場が満