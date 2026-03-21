関西テレビはきょう21日、若手からベテランまで、選び抜かれた漫才師たちが珠玉のネタを披露する漫才の祭典『上漫Premium』（後4：00〜※関西ローカル）を放送する。【写真多数】『上漫Premium』出演者お笑い好きにはたまらない毎年恒例の漫才の祭典が、今年は『上漫Premium』と名前を変えてさらにパワーアップ。21日の放送回には、『第61回上方漫才大賞』奨励賞にノミネートされたカベポスター、たくろう、ツートライブや、