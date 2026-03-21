歌手の嘉門タツオが21日放送のMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』（後4：00※関西ローカル）に出演する【番組カット】久しぶりの再会で話に花を咲かせる関西の大御所歌手2人大阪出身のフリーアナウンサーの有働由美子がMCを務める同番組。「小料理ゆみこ」のお店の自慢は、ゆみこ女将が予約客のためだけに試行錯誤を繰り返し、その日のためだけに作る一期一会の料理と聞き上手。“小料理屋だから聞ける”忖度なしの踏み込