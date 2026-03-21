岐阜・恵那市で盗まれた、庭に設置したライト。カメラが捉えたのは、不審な影。目撃者：（盗まれるのは）初めてだからね。ああ、君たちだったんだという感じ。その正体は、2匹の泥棒タヌキによるものでした。狙われたのは、玄関までの足元を照らすために設置をしていたライト。泥棒タヌキが現れたのは午後8時ごろ。1匹は見張り役でしょうか。そして、もう1匹がライトに少しずつ近づき辺りを見渡すと、口でくわえ逃げ去っていきまし