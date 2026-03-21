7人組グループ・なにわ男子の大橋和也が、21日放送の日本テレビ系『1億人の大質問!?笑ってコラえて！』（後7：00〜後9：54）に出演。「日本全国道の駅伝」に挑戦する。【写真】ぎゅっと集合！キュートなポーズのなにわ男子前回挑戦した超ときめき▼宣伝部（※▼＝ハート）・坂井仁香と奥田修二（ガクテンソク）からタスキを引き継いだ第8走者は大橋。第4走者の同じ事務所の同期・末澤誠也（Aぇ! group）を引き合いに出して、「