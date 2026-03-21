「投扇興」の点数表を手にする池田典明さん＝金沢市金沢が誇る加賀友禅や加賀☆（糸ヘンに肅）といった伝統工芸の作家たちが技術を結集し「投扇興」に使う道具を作成した。制作者の一人で、お香の専門店を営む金沢市の池田典明さん（75）は「お座敷文化や伝統工芸に親しむきっかけになるとうれしい」と語る。（共同通信＝柴田裕一）投扇興は、江戸時代の京都発祥とされるお座敷遊びの一種。きり箱の上に立てた「蝶」と呼ばれる