【ニューヨーク共同】20日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比1円53銭円安ドル高の1ドル＝159円18〜28銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1565〜75ドル、184円19〜29銭。中東情勢を受けた原油高によるインフレ圧力を背景に、年内の米利上げ観測が広がった。米長期金利が上昇し、日米金利差の拡大を意識した円売りドル買いが強まった。